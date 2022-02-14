Петропавловск-Камчатский, 14 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 14 февраля назначил исполнять обязанности министра экономического развития и торговли Андрея Гончарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

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Гончаров уроженец Камчатки. В 1999 году он окончил экономический факультет Всероссийской академии внешней торговли. После этого работал в администрации Елизовского района на разных должностях. До перехода в краевое правительство он работал в должности начальника управления экономического развития администрации Елизовского района.

«Для меня важно, что мы создаём такую преемственность и возможность социальных лифтов, и в перспективе будем такой же линии придерживаться. Сейчас Андрею Сергеевичу предстоит собеседование по линии министерства промышленности и торговли Российской Федерации с Денисом Валентиновичем Мантуровым, поскольку в региональном Минэкономе у нас сейчас и блок промышленности. После того, как первые результаты будут продемонстрированы, будем принимать решение о назначении уже на должность министра. Пока Андрей Сергеевич будет исполнять обязанности», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о досрочном прекращении полномочий Ратмира Мавлиева на посту главы администрации Нефтекамска принято на заседании городского совета.