Елабужский район, Татарстан, 14 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Жительница Елабужского района Татарии потеряла свыше 1 млн рублей, пытаясь инвестировать в сомнительную компанию. Пострадавшая с заявлением обратилась в полицию, сообщает МВД по РТ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По словам 45-летней женщины, в одной из соцсетей она обнаружила рекламу инвестиционной компании. Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась, а затем ей позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной компании. Он рассказал, что для получения прибыли от инвестиций необходимо внести деньги на указанный им счет. По наставлению звонившего женщина несколько дней вносила на счет различные денежные суммы. Через какое-то время ей снова позвонили и заверили в необходимости вложения дополнительных средств, однако заявительница засомневалась. После этого мошенники перестали выходить с ней на связь. Женщина обратилась в полицию, заявив о причиненном ущербе в размере более 1 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Казани в надежде дополнительного заработка потерял около 1 млн рублей. Лжеброкер объяснил 42-летнему мужчине схему получения дохода, предложив вложиться по-крупному.

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