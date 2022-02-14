Мадрид, 14 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» (Partido Popular) будет вести диалог «со всеми» политическими силами о коалиции, но надеется, что в Кастилии и Леоне будет сформировано правоцентристское правительство с ориентацией на партию, поскольку именно за это проголосовало большинство жителей региона. Об этом заявил генеральный секретарь «Народной партии» Теодоро Гарсия Эхеа, сообщает агентство EFE.

Испания

«Народная партия» побеждает, а Соцпартия Испании (PSOE) проигрывает, несмотря на все уловки», — сказал Эхеа.

«Народная партия» в рамках выборов в Кастилии и Леоне заняла первое место, однако не имеет абсолютного большинства в региональном парламенте, в силу чего политологи уверены в их коалиции с ультраправой партией «Голос» (Vox).