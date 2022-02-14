Москва, 14 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году выросли зарплаты, сообщили 14 февраля в пресс-службе департамента финансов столицы.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

В пресс-службе рассказали, что в Москве «последовательно увеличивается размер заработной платы».

«Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве по итогам января — ноября 2021 года вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — проинформировали в департаменте.

Также в столице наблюдается близкий к допандемийному уровень зарегистрированной безработицы — 0,45%.