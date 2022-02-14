Уровень зарплат в Москве за год вырос на 9,7%
Москва, 14 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году выросли зарплаты, сообщили 14 февраля в пресс-службе департамента финансов столицы.
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Очень солидная зарплата
В пресс-службе рассказали, что в Москве «последовательно увеличивается размер заработной платы».
«Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве по итогам января — ноября 2021 года вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — проинформировали в департаменте.
Также в столице наблюдается близкий к допандемийному уровень зарегистрированной безработицы — 0,45%.