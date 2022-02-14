Новосибирск, 14 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Начальник управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска Владимир Державец сегодня, 14 февраля, покидает пост. Он уходит на должностьдиректора центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

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«Начальником управления культуры с 15 февраля назначена Соловьева Ирина Сергеевна», — уточнила Терешкова.

Ирина Соловьева окончила Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «История и культурология», с 2013 года руководила комитетом по делам молодёжи.