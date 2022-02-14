Москва, 14 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Телеведущая Мария Тарасова, являющаяся супругой российского музыканта T-killah (Александр Тарасов), раскрыла причину их конфликтов. Информацию об этом опубликовало издание StarHit 14 февраля.

Владимир Бязров Рэпер T-killah

По словам девушки, «основным инициатором любых ссор в паре является ПМС». Однако Тарасова также призналась, что любые сложности они обговаривают и решают совместно с мужем.

Напомним, что Мария Тарасова и T-killah поженились в 2019 году. До этого молодые люди более года состояли в отношениях.