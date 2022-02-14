Москва, , 10:56 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за нарушение запрета об отождествлении действий СССР и нацистской Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Штраф для граждан предлагается установить в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении предлагается штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (либо административный арест до 15 суток), должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификация от шести месяцев до одного года); юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (либо административное приостановление деятельности до 90 суток).

Протоколы по такому правонарушению будут составлять должностные лица системы МВД и Роскомнадзора, а возбуждать дела для последующего рассмотрения в суде сможет прокурор.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума установит штрафы за отождествление целей СССР и нацистской Германии