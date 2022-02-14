Бывший разведчик назвал «ахиллесову пяту» жителей США
Гавана, 14 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Большинство простых жителей Соединенных Штатов не в состоянии отличить правду от лжи, поэтому ими легко управлять, заявил бывший агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо.
По его словам, то медийное «шоу», которое устроили власти США, чтобы подтолкнуть Североатлантический альянс к обострению ситуации вокруг Украины, демонстрирует попытки Вашингтона изменить текущую геополитическую обстановку.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заяила, что действия властей Соединенных Штатов и Великобритании на фоне ситуации вокруг Украины являются типичной пропагандой войны.
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