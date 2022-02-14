Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии в феврале сохранится тёплая погода, температура будет подниматься до «плюсовых» значений. Об этом ИА REGNUMM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

На детской площадке Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его прогнозам, сильных морозов в феврале не ожидается. Отмечается, что «положительная аномалия составляет пять градусов», а к концу месяца этот показатель увеличится. Причиной станет поступление атлантического воздуха в тёплых секторах циклонов.

По предварительным данным, в начале недели погода ожидается комфортной: с 15 по 17 февраля прогнозируется солнечная погода без осадков при практически мартовской температуре (нулевая отметка и чуть ниже).

17 февраля начнёт усиливаться ветер, вернётся облачная погода, а с 18 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега. По прогнозам, температура поднимется до «плюсовых» значений. Похолодание ожидается в начале следующей недели.

Синоптик-любитель полагает, что февраль-2022 может стать контрастным прошлогоднему февралю, который выдался морозным, и половину месяцами температура преодолевала 20-градусную отметку, а в среднем было на 6,5 градусов ниже климатической нормы.