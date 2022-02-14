Ставрополь, 14 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Подозреваемые в хищении символического ключа от города Ставрополя установлены, преступление раскрыто, расследование уголовного дела завершено, и в скором времени его фигуранты окажутся на скамье подсудимых. По данным пресс-службы краевого управления МВД, кражу совершили трое жителей Шпаковского округа. Они украли ключ для сдачи его в металлолом, считают следователи отдела №2 СУ управления МВД России по городу Ставрополю.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Ставрополь

Напомним, в августе 2021 года с постамента военно-исторического памятника «Хоперская палатка» был похищен символический ключ от города Ставрополя. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже и уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

«Следствием установлено, что в августе прошлого года трое жителей Шпаковского округа похитили символический ключ города Ставрополя с постамента, расположенного в военно-историческом памятнике «Хоперская палатка», с целью его последующей сдачи в пункт приема металла. В ходе предварительного следствия также установлена причастность обвиняемых к совершению еще пяти краж», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые сдавали в металлолом все, что попадалось им на глаза, ради денег они проникали на дачные участки и похищали с них металлические изделия. Двое злоумышленников предстанут в ближайшее время перед судом, в отношении третьего — дело выделено в отдельное производство.