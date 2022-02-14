Париж, , 10:48 — REGNUM Вооруженный мужчина угрожал полицейскому на Северном вокзале в Париже, передает BFM TV.

Триумфальная арка. Париж

Двое сотрудников полиции увидели подозрительное лицо, идущее в их направлении, с ножом. Полиция обезвредила вооруженного мужчину. О пострадавших среди полицейских не сообщается.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приветствует действия полиции, которая «устранила все опасности для себя и пассажиров».

Как сообщало ИА REGNUM, служба общественного здравоохранения Франции за сутки выявила 86 562 случая заражения коронавирусом.

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