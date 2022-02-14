Нур-Султан, , 10:47 — REGNUM Уголовное дело против казахской компании Petrosun по факту завышения цены на сжиженный нефтяной газ в южной части Казахстана завела прокуратура Алма-Аты. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба алма-атинского надзорного органа.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Уточняется, что представители прокуратуры совместно с департаментом агентства по защите и развитию конкуренции осуществили проверку деятельности указанной компании, занимающей в южной части Казахстана долю рынка 76,9%.

«Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что по этому факту прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление монополистической деятельностью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что строительство в Казахстане атомной электростанции (АЭС) является самым перспективным решением из-за возможного в будущем дефицита электроэнергии в республике.