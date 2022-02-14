Москва, , 10:47 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) реконструированы и обновлены 21 парков для отдыха горожан, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Парк Krd.ru

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, общая площадь парков в Новой Москве составляет 121,6 га, это примерно размер 170 футбольных полей.

Лесные массивы занимают половину территории ТиНАО. К 2035 году планируется благоустроить 86 парков.

ИА REGNUM сообщало ранее, создаваемые парковые пространства в ТиНАО могут стать полноценными рекреационными зонами в пределах Москвы.

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