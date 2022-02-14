Канберра, , 10:54 — REGNUM По словам теневого министра по трудовым отношениям от Лейбористкой партии Тони Берка, федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг и министр обороны страны Питер Даттон на самом деле просто «красуются перед друг другом», когда критикуют лидерские качества Энтони Альбаниза. Об этом политик заявил 14 февраля в эфире телеканала Sky News.

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«Питер Даттон хочет просто сказать: «Если у вас нет опыта в области национальной безопасности, вы никогда не сможете стать лидером», что напрямую касается Джоша», — заметил Тони Берк.

Однако и федеральный казначей Фриденберг не отстает от Даттона, по словам лейбориста.

«А Джош Фриденберг говорит: «Если у вас нет ни малейшего опыта в управлении казначейством, то вы никогда не сможете стать лидером», что является попыткой выпада в адрес Питера Даттона», — объяснил Тони Берк.

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