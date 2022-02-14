Благовещенск, , 10:52 — REGNUM В Амурской области осложнилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Норматив по количеству заболевших гриппом и ОРВИ жителей региона превышен на 73,3% или в 1,7 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди взрослых показатели выше эпидпорога почти в 2,5 раза или на 147,1%, среди детей — на 16,2%. Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп, риновирусы), а также коронавирус и грипп А.

Амурчан просят своевременно обращаться к врачу, не отпускать заболевших детей в учреждения образования. В организациях проводят утренние фильтры в дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье усугубилась ситуация по распространению коронавирусной инфекции. На карте федерального портала стопкоронавирус. рф окраска региона сменилась с оранжевой на красную.