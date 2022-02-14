Тбилиси, 14 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В течение 2021 года продажа государственной собственности в Грузии пополнила госбюджет на 293 млн лари (почти $100 млн). Об этом председатель Национального агентства государственного имущества Георгий Дугладзе доложил министру экономики и устойчивого развития республики Левану Давиташвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Главы ведомств обсудили ход программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса». В прошлом году в её рамках продали в частные руки 431 объект госсобственности.

Давиташвили заявил, что программа приватизации будет продолжена. В 2022 году планируется провести 156 новых аукционов.

Напомним, программу «100 инвестиционных предложений для бизнеса» в Грузии запустили в 2019 году. Она предполагает продажу государственной собственности по упрощенной процедуре.