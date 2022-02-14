Канберра, 14 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Заместитель лидера Лейбористкой партии Австралии Ричард Марлес высмеял послужной список правительства под руководством премьер-министра страны Скотта Моррисона в деле укрепления обороноспособности государства, отыгравшись на Либеральной партии после того, как министр обороны Питер Даттон ранее обвинил оппозицию в негласном сговоре с Коммунистической партией Китая. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Теперь мы видим доказательства того, что Коммунистическая партия Китая также приняла решение о том, кого они собираются поддержать на следующих федеральных выборах … и это настолько очевидно», — заявил Даттон в парламенте на прошлой неделе.

Выступая в Палате представителей 14 февраля, заместитель лидера оппозиции Марлес отверг обвинения Либеральной партии, заявив, что правительство проводит «кампанию по запугиванию».

Политик также отметил, что именно правительство Моррисона привело Австралию к «поразительному дефициту возможностей» после отказа от сделки с французами по строительству дизельных подлодок, чтобы получить атомные подлодки из Великобритании или США.