Чинчхон, Южная Корея, 14 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском уезде Чинчхон провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 13 февраля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны

Almrsal.com Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где в общей сложности выращивают порядка 96 тыс. кур.

Известно, что с 8 ноября 2021 года в Южной Корее выявили 43 случая заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что эксперты приступили к экстренной дезинфекции всех птицефабрик в стране, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.