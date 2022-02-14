Новосибирск, , 10:46 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 февраля, за последние сутки зарегистрировано 5824 случая заражения коронавирусом, госпитализированы 99 человек с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Такие данные были приведены на оперативном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По официальным данным, общий коечный фонд на сегодняшний день составляет 4855 коек. Власти уверяют, что этого достаточно для всех, нуждающихся в госпитализации.

Напомним, что министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил о небольшом росте числа госпитализируемых за счёт большого объёма выявляемых с коронавирусом пациентов. При этом, по его словам, тяжесть их состояния меньше по сравнению с третьей и четвёртой волнами.

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