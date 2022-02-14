Москва, , 10:44 — REGNUM 2021 год стал для экономики Москвы периодом активного восстановления. Об этом 14 февраля сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завершившийся год стал периодом активного восстановления экономики Москвы. Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике», — приводит её слова пресс-служба департамента финансов.

По словам главы департамента, предпосылки для устойчивого подъёма позволили сформировать крупные проекты КРТ, развития транспортной инфраструктуры, программа реновации и расширение мер поддержки.

Она отметила, что хотя итоги 2021 года окончательно не подведены, основные показатели показывают выраженные положительные тенденции.