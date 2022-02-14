Москва, 14 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. 2021 год стал для экономики Москвы периодом активного восстановления. Об этом 14 февраля сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Завершившийся год стал периодом активного восстановления экономики Москвы. Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике», — приводит её слова пресс-служба департамента финансов.

По словам главы департамента, предпосылки для устойчивого подъёма позволили сформировать крупные проекты КРТ, развития транспортной инфраструктуры, программа реновации и расширение мер поддержки.

Она отметила, что хотя итоги 2021 года окончательно не подведены, основные показатели показывают выраженные положительные тенденции.