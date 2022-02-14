Нальчик, , 10:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в течение 2021 года стабилизировалась ситуация на рынке труда. За год численность зарегистрированных безработных снизилась почти в семь раз по сравнению с показателями по итогам первого года пандемии. Так, если на начало 2021 года на учете в службе занятости состояли около 75 тыс. безработных граждан, то на конец года зарегистрированы в качестве безработных чуть более 11 тыс. человек. Такие данные привели в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сейчас ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарии постепенно стабилизируется. В прошлом году в службу занятости в поиске работы обратилось более 34 тыс. человек. По состоянию на конец 2021 года зарегистрированы в качестве безработных чуть более 11 тыс. человек. За 2021 год служба занятости населения помогла найти работу 4742 гражданам, что на 15,6% больше в сравнении с 2020 годом», — говорится в сообщении ведомства.

В минтруде напомнили, что на оказание поддержки безработным было выделено из федерального бюджета в прошлом году 337,5 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Кабардино-Балкарии из-за пандемии коронавируса произошел резкий рост числа безработных. За год было подано более 70 тыс. заявлений о постановке на учет в качестве безработных, в то время как в прежние годы количество безработных не превышало 7−7,5 тыс. человек. В минтруде назвали в качестве причин, кроме пандемии, увеличение суммы пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей и введение дополнительных выплат по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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