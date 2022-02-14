14 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 12:02 — REGNUM В Сибири и на Дальнем Востоке России продолжает бушевать угольный кризис. Региональные СМИ и соцсети заполнены сообщениями о бедственном положении граждан, не имеющих возможности закупить уголь для отопления частных и многоквартирных домов. До сих пор на долю угля и дров в этих регионах с суровым климатом приходится значительная часть тепловой генерации. Дело дошло до ограничений поставок между регионами, массовой порубки леса на дрова замерзающим населением. В Кемеровской области, одном из ведущих регионов, насмерть замерз мужчина-инвалид.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Видимой причиной этих событий является резкий рост экспортных поставок угледобывающих компаний, прежде всего, в Китай, экономика которого восстанавливается после падения после начала пандемии и требует больше электрогенерации. Масштабный рост цен на энергоносители идет во всем мире, неудивительно, что КНР стремится закупить как можно больше угля, а российские производители пользуются выгодной внешней конъюнктурой и равнодушны к внутреннему рынку, который не может обеспечить им такие прибыли.

В происходящем нельзя винить ни Китай, который обеспечивает свои национальные интересы и энергетическую безопасность, ни российских угледобытчиков — коммерческие компании озабочены только извлечением прибыли. Социальная ответственность бизнеса, о которой так много говорилось в последние годы, остается излишней и ненужной обузой для предпринимателей. Только эффективное и системное государственное давление может заставить бизнес принять на себя хотя бы часть ответственности за социальное положение сограждан. До тех пор, пока государство не наладит эффективное управление и контроль над экономической сферой, такие трагедии, как недавняя гибель шахтеров в Кузбассе или нынешний угольный кризис, будут повторяться.

В России отсутствует не только эффективное экономическое управление, но и грамотная макроэкономическая политика. С начала пандемии для поддержания экономики США произвели (в различных формах) эмиссию более чем 9 трлн долл., Германия — 1,3 трлн евро. Эмиссия КНР пока трудно поддается подсчетам, но известно, что Китай последовательно снижает процентную ставку, облегчая доступ к финансам предприятий и граждан. В результате над мировой экономикой навис громадный инфляционный «навес».

В России общая эмиссия, включая помощь физическим лицам, оценивается в скромные 25−50 млрд долл. (менее 1% от уровня США), а Центробанк в восьмой раз с начала 2021 г. поднял базовую ставку, на этот раз уже до 9,5%.

Экономический блок правительства и Центробанк не только душат развитие предпринимательства в России, они планомерно уничтожают платежеспособный потребительский спрос. Корпоративные долги сопоставимы с золотовалютными резервами страны, закредитованность населения не позволяет людям отдать долги, ставит миллионы людей на грань нищеты.

Центральный банк России Антонова Дарья © ИА REGNUM

В этих условиях инфляционный «козырек», созданный путем эмиссии ведущими мировыми экономиками, бьет по России и ее гражданам сразу с двух сторон. Несмотря на шумиху вокруг импортозамещения, РФ до сих пор остается крайне импортозависимой страной. Россия импортирует практически всю товарную линейку и в значительных масштабах — от продовольствия и текстиля до продукции машиностроения и цифровой техники. Мы почти в каждой отрасли зависим от импортных поставок. В условиях глобальной инфляции и вызванного ею подорожания Россия обречена на дальнейшее снижение потребительского спроса. Нехватка ликвидности, вызванная бездумной монетаристской политикой правительства и Центробанка, провоцирует схлопывание национальной экономики. Между тем именно ошибочная экономическая политика, уничтожающая потребительский спрос, а вовсе не перегрев национальной экономики (как 11 февраля заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина), является причиной высокой инфляции.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

В условиях роста мировых цен уязвимым местом экономики России становится не только ее высокая зависимость от импорта и падение платежеспособного спроса бизнеса и населения. Любой производитель, будь то сельхозпродукции или уголь, стремится отправить ее на экспорт и получить за нее максимальную выручку. Именно это является первопричиной угольного кризиса.

В условиях резкого роста цен на продовольствие уже активно обсуждается возможность введения продуктовых карточек. Такой шаг станет закономерным результатом неолиберального социально-экономического фетишизма Центробанка и экономического блока правительства, их крахом.

В условиях нарастающего мирового кризиса России необходимо срочно пересмотреть саму концепцию валютной, денежной и внешнеэкономической политики. Квотирование, даже лицензирование экспорта и импорта жизненно важных для безопасности страны товаров позволит избежать повторения кризисных ситуаций, таких как нехватка угля для отопления граждан в угледобывающих регионах, нарастание бедности или мрачная перспектива введения продуктовых карточек.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Россию постепенно затягивает в зону идеального шторма. Только жесткая, но продуманная и эффективная государственная политика, готовность пренебречь интересами «жирных котов» для соблюдения общенациональных интересов может отвести от страны стоящие перед ней многочисленные угрозы.