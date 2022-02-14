Сидней, Австралия, 14 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Десятки новых электробусов с нулевым уровнем выбросов углекислого газа скоро будут производиться на заводе в Сиднее. Об этом 14 февраля на пресс-конференции заявил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Доминик Перротте, отметив, что электрификация всего автобусного парка завершится к 2030 году, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

Новые 79 экологически чистых автобусов обойдутся правительству Нового Южного Уэльса в 70 миллионов долларов, что, по словам премьер-министра Перротте, увеличит количество рабочих мест в западном Сиднее.

Более того, по словам главы правительства, в Новом Южном Уэльсе, экономическом гиганте Австралии, скоро будет наблюдаться «производственный ренессанс», так как электробусы будут производиться на территории штата, а не в Китае.

Отмечается, что правительство Нового Южного Уэльса планирует достичь нулевых выбросов к 2050 году.