Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Поти 60 коммерческих объектов Санкт-Петербурга, которые задолжали ГУП «ТЭК СПб» оплату за поставляемую тепловую энергию, с 1 марта 2022 года будут отключены от данной услуги, предупредили 14 февраля в пресс-службе теплоснабжающего предприятия.

Тепло Oblvesti.ru

Отключение от теплоснабжения крупных должников, предоставляющих свои площади в аренду торгово-развлекательным комплексам, продовольственным магазинам, офисам, а также собственникам производственных площадок, промышленных зданий и гаражей ГУП «ТЭК СПб» запланировало в рамках системной работы по снижению дебиторской задолженности. С 1 марта тепловой энергии могут лишиться 59 абонентов в разных районах города.

«Общая сумма недополученных от них денежных средств за поставленную тепловую энергию составила более 42 млн рублей, — указали в пресс-службе. — Отключение объектов произойдет в случае непоступления до конца февраля денег на счета предприятия».

В связи с задолженностью более 2 млн рублей в список на отключение попала компания ЗАО «Корпорация «ПЕТРОСТРОЙ» из Колпинского района, предоставляющая свои площади крупным сетевым магазинам. Среди арендаторов — магазины «Лента», «РИВ ГОШ», «Связной», МТС и так далее. Мероприятия по отключению от тепла с началом весны запланированы также в отношении ООО «БЛУ ХАУС» в Красносельском районе, АО «Северо-Западное ПГО» в Красном Селе и ООО «Максима-Т», неоднократно нарушавших сроки оплаты полученной тепловой энергии.

«В случае неоплаты в установленные сроки абоненты обязаны предоставить допуск сотрудников ГУП «ТЭК СПб» в свои индивидуальные тепловые пункты для отключения объектов. Если теплоэнергетиков не допустят в ИТП, будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц в соответствии с ч. 5 статьи 9.22 КоАП РФ», — пригрозили энергетики.

Добавим, что отключение абонентов от теплоснабжения в таком случае будет выполнено на сетях ГУП «ТЭК СПб».