Чебоксары, 14 февраля 2022, 10:39 — REGNUM В Чувашии в январе доходы консолидированного бюджета увеличились на 31,3%, расходы — на 28,3%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,75 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные были представлены 14 февраля на планёрке в правительстве.

Данные минфина Чувашии
Данные минфина Чувашии
Cap.ru

По оперативным данным, в январе в консолидированный бюджет Чувашии поступило 8,198 млрд рублей, что на 31,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 33% и достигли 2,704 млрд рублей.

Израсходовано в январе 3,449 млрд рублей — рост на 28,3% к уровню января 2021 года. Консолидированный бюджет за первый месяц года исполнен с профицитом в сумме 4,749 млрд рублей при плановом профиците в размере 3,9 млрд рублей.

«Январь имеет свои особенности по исполнению бюджета, поскольку осуществляется заключительный оборот и возврат остатков средств от муниципалитетов, бюджетов автономных учреждений. Идёт активный процесс контрактации, поэтому расходы носят в основном текущий характер», — заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

По его словам, «январь не сильно показательный месяц».

Данные минфина Чувашии
Данные минфина Чувашии
Cap.ru

По данным минфина, государственный долг составляет 7,965 млрд рублей, из них 99,7% составляют бюджетные кредиты.