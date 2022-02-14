Чебоксары, 14 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Чувашии в январе доходы консолидированного бюджета увеличились на 31,3%, расходы — на 28,3%. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,75 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные были представлены 14 февраля на планёрке в правительстве.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По оперативным данным, в январе в консолидированный бюджет Чувашии поступило 8,198 млрд рублей, что на 31,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 33% и достигли 2,704 млрд рублей.

Израсходовано в январе 3,449 млрд рублей — рост на 28,3% к уровню января 2021 года. Консолидированный бюджет за первый месяц года исполнен с профицитом в сумме 4,749 млрд рублей при плановом профиците в размере 3,9 млрд рублей.

«Январь имеет свои особенности по исполнению бюджета, поскольку осуществляется заключительный оборот и возврат остатков средств от муниципалитетов, бюджетов автономных учреждений. Идёт активный процесс контрактации, поэтому расходы носят в основном текущий характер», — заявил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

По его словам, «январь не сильно показательный месяц».

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По данным минфина, государственный долг составляет 7,965 млрд рублей, из них 99,7% составляют бюджетные кредиты.