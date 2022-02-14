Вашингтон, 14 февраля 2022, 10:49 — REGNUM Американский хип-хоп-музыкант Канье Уэст (Йе) стал героем нового рекламного ролика от McDonald’s. Премьера соответствующего видео состоялась на YouTube-канале корпорации 14 февраля.
По сюжету рекламы популярный музыкант сделал заказ на кассе «МакАвто», находясь в собственном бронированном автомобиле. Известно, что Уэст является большим поклонником сети McDonald’s, о чём неоднократно заявлял в 2016 году.
Ранее Канье Уэст продал свой танк Ripsaw EV2. Покупателями уникального транспортного средства стали участники Diesel Brothers.
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