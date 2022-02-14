Вашингтон, 14 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-музыкант Канье Уэст (Йе) стал героем нового рекламного ролика от McDonald’s. Премьера соответствующего видео состоялась на YouTube-канале корпорации 14 февраля.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

По сюжету рекламы популярный музыкант сделал заказ на кассе «‎МакАвто», находясь в собственном бронированном автомобиле. Известно, что Уэст является большим поклонником сети McDonald’s, о чём неоднократно заявлял в 2016 году.

Ранее Канье Уэст продал свой танк Ripsaw EV2. Покупателями уникального транспортного средства стали участники Diesel Brothers.