Москва, , 10:39 — REGNUM Ощущению «бабочек в животе», которые испытываются влюблённые люди, есть медицинское объяснение. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

Влюбленность AdinaVoicu

По её словам, так на увеличение гормонов радости реагирует нервная система человека.

«С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости», — пояснила в беседе с РИА Новости специалист.

При этом она подчеркнула, что эти гормоны вырабатываются не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний.

Так, на любовь влияют восемь гормонов. Так, на сферу сексуального влечения и удовлетворения влияют тестостерон и эстрогены. Окситоцин начинает выделяться в организме человека в дебюте страсти, он известен как гормон объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия.

Благодаря нейрогормону дофамину человек испытывает положительные эмоции, а адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнёра, отметила врач.

Эндокринолог добавила, что гормон вазопрессин отвечает за проявление любви и привязанности, если речь идёт уже о зрелой любви, а эндорфины являются «молекулами долговременных любовных отношений».