Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Учащиеся 7−11 классов в Санкт-Петербурге с 14 февраля вернулись к очному обучению после «дистанта», продолжавшегося около двух недель. В городе отменены все ранее введённые ограничения для несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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К занятиям в учебных классах возвращаются подростки и учащиеся колледжей, им, как и другим детям, снова доступны для посещения розничные непродовольственные магазины, торговые центры, фуд-корты и другой общепит.

Учащиеся с 14 февраля смогут посещать спортивные секции и мероприятия. Ранее, с 28 января по 13 февраля, несовершеннолетние также не могли заниматься в творческих кружках и секциях, ходить в студии.

В Петербурге также более чем на две недели было введено ограничение на посещение детьми мест отдыха и развлечений: кинотеатров, зоопарков, музеев, театров и других заведений. Оно также отменено с 14 февраля.

Ранее вице-губернатор Ирина Потехина на странице «ВКонтакте» отметила, что эти ограничения дали свои результаты. Потехина заявила, что «заболеваемость детей за это время снизилась в 1,5 раза». Помимо этого сократилась вдвое госпитализация несовершеннолетних, снизилось количество болеющих учителей.

Ирина Потехина также напомнила, что директора школ имеют право отправлять на дистанционное обучение классы, в которых выявили заражение коронавирусом. Родители также могут выбрать смешанный формат обучения для своих детей.