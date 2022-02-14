Ртищево, Саратовская область, 14 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В городе Ртищево Саратовской области в отношении сотрудника Государственной жилищной инспекции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Publicdomainpictures.net Взятка

Подозреваемый днем 9 февраля получил от представителя компании, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами в городе Ртищево, взятку в виде денег. В интересах взяткодателя требовалось по результатам проверки соблюдения лицензионных требований по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов не отражать полного перечня нарушений жилищного законодательства.

Незаконные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, с 1 сентября 2016 года по 31 октября 2018 года главный врач одной из стоматологических поликлиник Саратова, являясь должностным лицом, получил от врача вверенного его медучреждения частями взятку в виде денег на общую сумму более 1 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за попустительство и общее покровительство в работе.

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