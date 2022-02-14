Нур-Султан, , 10:38 — REGNUM Строительство в Казахстане атомной электростанции (АЭС) является самым перспективным решением из-за возможного дефицита электроэнергии в республике в будущем. Об этом 14 февраля заявил на пресс-конференции казахский министр энергетики Болат Акчулаков.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации…, а также учитывая износ производственных мощностей и огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением», — сказал он.

Также глава минэнерго Казахстана отметил, что у страны имеются все преимущества для того, чтобы развивать атомную энергетику, так как республика, в частности, находится на первом в мире месте по объему добычи природного урана и у неё имеется свое производство компонентов ядерного топлива, а также доступ к обогащению урана изотопами.

«В частности, в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электростанций, которые сегодня эксплуатируются или строятся в Китае», — добавил Акчулаков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях.