Владивосток, , 10:41 — REGNUM В Приморье, на берегу Уссурийского залива, новый резидент Свободного порта Владивосток построит гостинично-развлекательный комплекс. Инвестор намерен использовать преференции по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства края.

Владивосток Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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Осенью 2021 года резидент СПВ ООО «Азия-инвест Групп» заключило инвестиционное соглашение с девелопером интегрированного развлекательного курорта «Приморье», Корпорацией развития Приморского края (КРПК). Был подписан также договор субаренды земельного участка общей площадью 2,7 га на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Работы по строительству планируется начать уже в 2022 году.

Гостиницы курорта будут иметь около 6 тыс. номеров.

Стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд рублей, в результате его запуска будет создано 190 рабочих мест. Общий объём налоговых поступлений в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды за 10 лет реализации проекта составит около 151 млн рублей.

Туристско-рекреационный кластер в бухте Муравьиная является одним из примеров крупнейшего вложения частных инвестиций в турсферу на Дальнем Востоке: объём вложенных средств превышает 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество резидентов ТОР «Забайкалье» за 2021 год увеличилось в два раза. В развитие проектов инвестировано порядка 94 миллиардов рублей. Создано три тысячи рабочих мест.