Киев, , 10:45 — REGNUM Несмотря на накаленную из-за ситуации на Украине международную обстановку, в Киеве все спокойно. Об этом сообщил военный обозреватель израильского сайта Ynet Рон Беш-Ишай 13 февраля.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Находясь в Киеве, журналист делится своими впечатлениями от увиденного. По его словам, украинская столица живет в вакууме.

«Если вы думали увидеть здесь испуганных горожан, обкладывающих дома мешками с песком, то глубоко ошиблись. Жители Киева пребывают в безмятежности», — говорит Бен-Ишай.

Он рассказал также, что все его собеседники из числа местных жителей верят, что «российского вторжения» не будет, и призывают не бояться. Они отвергает оценки США о скором «вторжении» и говорят, что знают Владимира Путина лучше, чем Джо Байден.