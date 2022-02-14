Инглвуд, , 10:37 — REGNUM Американские рэперы Dr. Dre и Snoop Dogg исполнили хит California Love их коллеги 2Pac. Выступление музыкантов прошло 14 февраля в рамках трансляции «Супербоула» (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США).

Dr. Dre Jason Persse

Таким образом артисты хотели почтить память скончавшегося в 1996 году рэпера Тупака Шакура. После исполнения песни Dr. Dre сыграл на пианино ещё один хит Шакура под названием I Ain't Mad At.

Ранее в Сети появился слух о том, что во время выступления Dr. Dre и Snoop Dogg на «Супербоуле» будет показана голограмма 2Pac. Это мнение появилось после интервью журналиста Суэйа Кэллоуэйа для издания Access Hollywood на эту тему: «Есть несколько гарантированных сюрпризов. Dr. Dre связан со всеми», — поделился он.

Читайте ранее в этом сюжете: Drake поставил $1,3 млн на Супербоул