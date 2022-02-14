Ярославль, 14 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Координатор группы «Дороги Ярославля», активист Темур Абдуллаев высказался об идее новой транспортной схемы. Свой пост он опубликовал на странице группы «Дороги Ярославля» на Facebook.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Пробка в Ярославле

В начале Абдуллаев отметил, что «господин Цымбалов» прав в целом — число автомобилей нельзя увеличивать бесконечно, плотная застройка сокращает время на путь от места проживания до работы, а городу необходима стратегия развития. Однако этому препятствуют несколько «но».

В первую очередь — в новой транспортной системе нужно устранить последствия летней транспортной реформы.

«Я наверное больше о том, что трясущийся бампер, сизый выхлоп, отрывающиеся двери и водители, не знающие маршрутов и русского языка, не должны быть нормой.

Во-вторых, считает активист, снизить количество личного транспорта не получится. Даже если сделать его неудобным, а сейчас это общемировой тренд, в российской провинции для этого попросту нет условий.

«Мы не весь мир. Мы нищие провинциалы, которые не могут себе позволить нормальную уборку, нормальные дороги, нормальные остановки, нормальные тротуары и пешеходные переходы. И пока ничего не свидетельствует о том, что ситуация изменится в лучшую сторону. Личный автомобиль это не сколько роскошь, сколько гарантия того, что человек чистым и спокойным дойдет до работы, где ему платят деньги. Вовремя. Количество пользователей личного транспорта в России можно снизить только одним путем. Конфискацией этого самого транспорта», — высказался Темур Абдуллаев.

Наконец, общественник вспомнил французскую королеву Марию-Антуанетту и приписываемую ей фразу «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Именно так Абдуллаев интерпретировал фразу главного архитектора города о том, что если люди не хотят по часу ездить на работу, то должны переезжать в центр.

«Самый близкий к нам по площади и населению город Европы — Штутгарт. В котором есть что-то типа метро, о котором мы можем только мечтать. Я уже не говорю об экономике Германии. Желание загнать ярославцев в «человейники», а ничем другим высотки с плотной застройкой назвать нельзя, лично я считаю покушением на психическое состояние и здоровье горожан. В самой большой стране мира нам предлагают смотреть в окна друг друга, а детям играть на детских площадках три на три метра. И только из-за того, чтоб не ездить по часу на работу», — привёл пример активист.

Подводя итог, Темур Абдуллаев высказал мнение, что основная причина новой транспортной схемы — вовсе не забота о жителях Ярославля.

«У меня стойкое ощущение, и я не одинок в таких мыслях, что основной задачей главного архитектора города была декларация о выделении земель под застройку в буферной зоне ЮНЕСКО, где застройщики займут каждый клочок земли, чтоб построить на нем высотку, получив прибыль. И если бы главный архитектор действительно думал о будущем города, то задумался бы в первую очередь о том, куда люди едут и почему так долго. Подумал бы о том, что центр города уже давно является транзитным хабом, пропускающими через себя сотни тысяч людей, которым центр и не особо нужен. Подумал бы о том, чтоб создавать точки притяжения, исключающие стояние в пробках по пути на работу. Подумал бы о переносе административного центра города за пределы исторического, оставив в зоне ЮНЕСКО туристическую составляющую, которой очень сильно мешают клерки», — сделал вывод общественник.

Наконец, в завершение своей речи активист подметил, что предложение долговременной стратегии выглядит как минимум странно в ситуации нынешней текучки кадров и постоянной смены мэров города.