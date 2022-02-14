Нижний Тагил, Свердловская область, 14 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области прекратит работу крематорий. Его деятельность признали незаконной. Об это сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Крематорий

В ведомстве установили, что земля, где располагался крематорий, не предназначена для такой работы. Участок находится в зоне производственно-коммунальных объектов. Кроме того, у юридического лица не оказалось согласованного проекта выбросов и проекта санитарно-защитной зоны.

Природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском о запрете использования участка не по целевому назначению. В итоге суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Крематорий прекратит свою работу.