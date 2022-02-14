Канберра, , 10:37 — REGNUM Берт Коллинз, один из старейших ветеранов Второй мировой войны в Австралии и старейший член Австралийской лейбористской партии, скончался в возрасте 105 лет. Свое 106-летие он должен был справлять в следующем месяце. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Simon Clancy

В австралийском сегменте интернета многие пользователи уже разместили посты в память об известном жителе Бэнкстауна.

«Мой друг Берт Коллинз скончался сегодня утром», — заявил член депутат от округа Блэксленд Джейсон Клэр.

Берт Коллинз дослужился до звания сержанта 52-го зенитного полка вооруженных сил Австралии, базирующегося в Папуа-Новой Гвинее. Он также был одним из старейших в мире людей, перенесших меланому, победив рак в возрасте 101 года.