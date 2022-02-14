Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Олимпийский и параолимпийский комитеты США (USOPC) разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом 14 февраля говорится в заявлении президента USOPC Сары Хиршланд.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены», — заявила Хиршланд.

«Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России», — заключила глава USOPC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA, которые потребовали временно отстранить Валиеву и допустил её к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде. ISU и ITA заявили, что признают решение CAS.

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