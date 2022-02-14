Москва, 14 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году объём поступлений поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 1 трлн 368,4 млрд рублей. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Рост поступлений увеличился на 18,5% по сравнению с 2020 годом, и на 31,7% — по сравнению с 2022 годом.

Объём поступлений по налогу на прибыль в 2021 году зафиксирован на уровне 1 трлн 83,3 млрд рублей. Это на 36,6% выше результата 2020 года и на 24,9% — 2019 года.

«Наибольший вклад в налоговые доходы бюджета Москвы обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций — 84,3% всех налоговых доходов», — рассказали в пресс-службе.

На третьем месте среди налоговых доходов оказались поступления по упрощённой системе налогообложения, на четвёртом — налог на имущество организаций.