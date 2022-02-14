Тамбов, 14 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. По итогам тендера на завершение строительства проблемного дома на улице Коммунальная, 72А в Тамбове определился подрядчик. Из двух заявок только одна была признана соответствующей требованиям конкурсной документации. При начальной цене 342,5 млн рублей компания готова достроить 15-этажный дом за 341,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

На участие в тендере подали заявки ООО «Специализированный застройщик «ПМК-5» и ООО «ЗападСтрой». К торгам оказалась допущена только первая компания, так как вторая не внесла обеспечение конкурсной заявки. Контракт предложен компании «ПМК-5».

Напомним, достроить объект должны до 20 сентября 2023 года. Средства на оплату контракта выделены федеральным фондом поддержки дольщиков. В доме по проекту планировалось 91 жилое помещение площадью свыше 5,4 тыс. кв. м.