Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге реку заполнили сливы из канализации. Произошло это в юго-западной части лесопарка на Вторчермете, сообщает E1.ru со ссылкой на местную жительницу.

Ливневая канализация

По словам очевидцев отходы заполнили всю реку. Рядом с водоемом стоит ужасный запах.

Одна из местных жительниц почувствовала зловоние и решила остановиться. На представленных ей фотографиях видно, что сбросы растопили лед и снег на поверхности реки.

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