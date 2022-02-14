Брянск, 14 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Более четырёх миллиардов рублей планируется вложить в модернизацию троллейбусной сети Брянска в 2022—2023 годах в рамках проекта «Реконструкция и модернизация объекта транспортной инфраструктуры». Подробности проекта опубликованы в сообществе «Брянский троллейбус» в соцсети «Вконтакте».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус в Брянске

Около 50% средств планируется привлечь за счёт внебюджетных источников (чуть более двух миллиардов рублей), ещё около 50% составит инфраструктурный бюджетный кредит. Результатом должна стать модернизация электрического транспорта в Брянске. В частности, планируется закупить 69 новых машин и 100 электронных табло для остановок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Брянску было передано 34 новых пассажирских автобуса — 32 автобуса «МАЗ» большого класса вместимости и два «ПАЗ Вектор». Глава региона Александр Богомаз анонсировал закупку для автотранспортных предприятий Брянской области в 2022 году ещё 37 автобусов и 62 троллейбусов.