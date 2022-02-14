Уфа, , 10:32 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров предложил экс-мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы. Об этом 14 февраля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я предложил Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы, но здесь нужно решение городского совета Уфы. Сегодня в 17:00 часов состоится заседание горсовета, где будет рассмотрено решение о назначении исполняющим обязанности главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэр Уфы Сергей Греков может возглавить полномочное представительство Башкирии в Москве.