Благовещенск, 14 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Амурчанка сравнила число пациентов, ожидающих приёма врача в одной из детских поликлиник столицы региона, с количеством людей в метро. Она возмущена, что систему приёма по талонам отменили, и людям с детьми приходится выстраиваться в огромную живую очередь, сообщило ИА ПортАмур.

Onf.ru Очередь

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Женщина не смогла получить справку для выздоровевшего ребёнка в поликлинике №3 в Благовещенске.

«Там просто как в метро народу. Выяснилось, что талонов нет, живая очередь: и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Потоки не разделены даже по педиатрам. Одна огромная живая очередь, и, видимо, где-то ближе к врачам они делятся на кабинеты. Я даже не знаю, что делать, мы не можем выйти в садик», — пожаловалась горожанка.

Аналогичные жалобы на большие очереди и длительное ожидание приёма врача поступали от жителей Благовещенска, которые обслуживаются в детской поликлинике №1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области введение удалённого оформления листов временной нетрудоспособности не снизило нагрузку на систему здравоохранения. Жители региона по требованию работодателей всё равно вынуждены приходить в поликлиники за бумажным вариантом больничного. В поликлиниках большие очереди.