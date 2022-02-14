Красноярск, 14 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Перед судом предстанут двое несовершеннолетних жителей Красноярска, избивших болельщика во время футбольного матча. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела против двоих 17-летних красноярцев завершено. Они обвиняются по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»).

Инцидент произошёл 6 ноября 2021 года. В этот день в помещении спорткомплекса «Изумруд» в Красноярске проходил матч между игроками футбольных команд «Командор» и «Старт».

По данным следствия, один из футболистов нарушил правила игры в отношении другого игрока. После этого между игроком «Командора», болельщиком «Старта» и его отцом возник словесный конфликт.

После окончания футбольного матча два игрока «Командора» поднялись на второй этаж спорткомплекса «Изумруд», где находился отец болельщика. Они нанесли потерпевшему несколько ударов руками по лицу, а также ногой по правой ноге и задней поверхности грудной клетки.

Потерпевший, пытаясь защититься, выстрелил из находившегося при нём травматического пистолета, ранив одного из нападавших в правое плечо.

В ходе предварительного следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину и извинились перед потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд.

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