Нью-Дели, , 10:27 — REGNUM Власти Индии намерены ввести запрет на 54 созданных в Китае мобильных приложения, которые, по их мнению, могут являться угрозой суверенитету и безопасности страны. Об этом 14 февраля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Сбой приложения

Уточняется, что, по словам источников, в число китайских мобильных приложений, которые могут попасть под запрет, входят Sweet Selfie HD, Beauty Camera — Selfie Camera, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Arena, AppLock и Dual Space Lite.

При это индийские власти ввели уже несколько запретов на созданные в Китае мобильные приложения и в 2021 году ими было запрещено 59 59 приложений, включая такие популярные, как TikTok, WeChat и Helo.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что ситуация на индийско-китайской границе возникла из-за игнорирования Китаем письменных соглашений.