Новосибирск, , 10:28 — REGNUM В Новосибирской области учреждения здравоохранения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом на оперативном совещании сегодня, 14 февраля, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его данным, за прошедшую неделю служба скорой помощи выезжала к пациентам 18 021 раз. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе.

При этом в службу 122 за неделю поступило 103 130 обращений — на 30% меньше предыдущей недели.

По словам Хальзова, сегодня есть небольшой рост числа госпитализируемых за счёт большого объёма выявляемых с коронавирусом пациентов, но тяжесть их состояния меньше по сравнению с третьей и четвёртой волнами.