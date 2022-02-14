Кызыл, , 10:26 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1095 человек. Выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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«Из 346 заболевших мужчин — 108, женщин — 238. По возрасту: детей до 17 лет — 33, от 18−49 лет — 208, 50−64 лет — 75, старше 65 лет — 30. Работников образования — 18, здравоохранения — 30», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 10 665.

По данным на 14 февраля, в ковидных стационарах Тувы лечатся 883 человека, в том числе 77 детей и 35 беременных женщин. Состояние 142 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 63,6%.